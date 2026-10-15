Francoforte: balza in avanti Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Balza in avanti il riassicuratore tedesco , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,74%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Muench Rueckvers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia attiva nel settore delle assicurazioni rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Muench Rueckvers rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 551,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 541,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 562.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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