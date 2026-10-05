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Attese positive per Muench Rueckvers

Finanza
Attese positive per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Brillante rialzo per il riassicuratore tedesco, parte del DAX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,96%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Muench Rueckvers è da comprare ai prezzi attuali pari a 508,6 Euro con stop loss individuato a quota 482,3 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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