Francoforte: positiva la giornata per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Avanza la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , che guadagna bene, con una variazione del 2,83%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Hannover Rueck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,34%, rispetto a +0,75% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Il quadro tecnico di breve periodo del colosso delle assicurazioni mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 277,7 Euro. Rischio di discesa fino a 272,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 282,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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