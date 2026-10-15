Milano 16:09
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Londra 16:09
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Francoforte: giornata depressa per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Hochtief
Ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che presenta una flessione del 2,51%.
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