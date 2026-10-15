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Madrid: andamento sostenuto per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Cellnex Telecom
Punta con decisione al rialzo la performance della società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con una variazione percentuale del 2,98%.
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