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Madrid: risultato positivo per Inditex

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Inditex
Bene la società spagnola attiva nel settore tessile, con un rialzo dell'1,80%.
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