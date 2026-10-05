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Madrid: risultato positivo per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Telefonica
Bene l'azienda di telefonia spagnola, con un rialzo del 2,38%.
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