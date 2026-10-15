Milano 17:35
49.398 -0,72%
Nasdaq 19:57
29.852 -0,33%
Dow Jones 19:57
52.160 +1,04%
Londra 17:35
10.840 +1,08%
Francoforte 17:35
25.383 +0,33%

OPA Recordati, le adesioni aumentano al 50,63%

Finanza
OPA Recordati, le adesioni aumentano al 50,63%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati, risulta che oggi 15 ottobre sono state presentate 216.228 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 100.522.679, pari a circa il 50,63% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 23 ottobre 2026, come prorogato.
Condividi
```