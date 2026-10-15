Milano 12:05
49.510 -0,49%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 12:05
10.769 +0,41%
Francoforte 12:05
25.172 -0,50%

Petrolio a 93,99 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 93,99 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 93,99 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```