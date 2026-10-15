Milano 16:15
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Nasdaq 16:15
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Dow Jones 16:15
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Londra 16:15
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Francoforte 16:15
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Petrolio a 95,96 dollari alle 15:40

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