Milano 17:35
49.398 -0,72%
Nasdaq 19:58
29.860 -0,30%
Dow Jones 19:58
52.150 +1,02%
Londra 17:35
10.840 +1,08%
Francoforte 17:35
25.383 +0,33%

Petrolio a 98,07 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 98,07 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 98,07 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```