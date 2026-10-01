Milano 10:14
50.522 -1,66%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 10:14
10.401 -1,94%
Francoforte 10:15
24.854 -1,37%

Petrolio a 89,54 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 89,54 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 89,54 dollari per barile alle 08:30.
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