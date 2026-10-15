Petrolio, Brent sotto i 105 dollari mentre Usa valutano di allentare sanzioni su "flotta ombra" per ridurre i noli

Ad Hormuz affondate due navi nelle ultime 24 ore.

(Teleborsa) - Petrolio in calo con il Brent che perde l'1,48% a 104,49 dollari al barile e il WTI (-0,99%) a 94,15 dollari. Sul mercato pesano anche le notizie da Washington: l'amministrazione Trump sta infatti valutando di allentare le sanzioni sulle petroliere della cosiddetta "flotta ombra" che hanno trasportato petrolio e derivati da Russia, Iran e Venezuela, per ridurre i noli marittimi ai massimi storici. Lo ha detto un funzionario americano a Reuters. Il confronto arriva pochi giorni dopo la sospensione temporanea delle sanzioni sul diesel russo.



L'ipotesi allo studio



Secondo il funzionario, si discute di consentire il trasporto di "petrolio legale", cioè greggio o prodotti non sanzionati, su navi già colpite da sanzioni, e non del petrolio russo o iraniano. L'obiettivo è far uscire più prodotti raffinati e greggio dal Golfo. Le società interessate dovrebbero fare domanda al Tesoro. Il segretario all'Energia Chris Wright ha parlato dell'ipotesi al Congresso mondiale del petrolio a Riad, secondo Energy Aspects. Il Dipartimento dell'Energia ha precisato che la misura "non aiuterebbe la Russia a spostare petrolio o derivati".



Noli record



I noli delle petroliere sono ai massimi, con le guerre in Iran e Ucraina che alimentano l'inflazione e rendono il greggio Usa troppo costoso per le raffinerie asiatiche, spinte a rivolgersi a Medio Oriente e America Latina.



La situazione ad Hormuz



Una portacontainer, la Gfs Pride, e una portarinfuse, la Cape Dao, sono affondate vicino allo Stretto di Hormuz dopo essere state colpite da proiettili. Sono la seconda e la terza nave affondata dall'inizio della guerra tra Usa e Iran. Gli attacchi nell'area sono aumentati negli ultimi dieci giorni, con l'Iran che parla di una risposta al blocco Usa dei suoi porti e alle nuove sanzioni. Due funzionari iraniani hanno detto a Reuters che Teheran sta usando nuove tattiche per mantenere alti i prezzi del petrolio e influenzare le elezioni di metà mandato Usa.

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