Russia, Bruxelles mette a punto il 22° pacchetto di sanzioni

Si punta ad approvarlo prima della pausa natalizia. Non solo sanzioni contro banche ed energia, ma anche l'esclusione agli eventi cultiurali e sportivi

(Teleborsa) - La Commissione europea ha annunciato nuove sanzioni economiche (e non) contro la Russia - il 22esimo pacchetto - in assenza di una chiara intenzione di Mosca di avviare processo di pace con l'Ucraina e di riflesso alla persistenza degli attacchi sul fronte bellico. Le nuove sanzioni arrivano in una fase molto delicata, in cui gli Stati Uniti stanno cercando di mediare un accordo, mentre l'UE resta ancora esclusa dal tavolo negoziale.



"Oggi presentiamo il nostro 22° pacchetto di sanzioni. L'obiettivo è mantenere la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione in Ucraina", ha annunciato la Presidente Ursula von der Leyen.



"Continueremo a proporre nuove sanzioni finché la Russia non dimostrerà una reale intenzione di raggiungere una pace duratura in Ucraina. - ha proseguito la Presidente - Con questo pacchetto, intensifichiamo la pressione in tre modi. Colpiamo con maggiore fermezza gli strumenti con cui la Russia finanzia la sua guerra, prendendo di mira le sue banche e le piattaforme di criptovalute".



Via libera atteso entro dicembre

L'UE punta a ottenere il consenso degli Stati membri sul nuovo pacchetto entro la fine dell'anno, dunque il nuovo pacchetto andrà approvato a dicembre, prima la pausa festiva natalizia.



Il nuovo pacchetto di sanzioni, in aggiunta alle consuete armi di carattere economico e finanziario, include inoltre anche meccanismi di isolamento anche in ambito socio-culturale e sportivo, impedendo alla Russia di partecipare a eventi sportivi e culturali europei ed inasprendo le norme sui visti.



Le nuove sanzioni sui servizi finanziari

Il primo gruppo di sanzioni riguarda il settore finanziario, estendendo il divieto di transazione a circa 60 banche russe, che saranno rimosse dal sistema SWIFT. Inoltre, Bruxelles sta intensificando la repressione contro le reti di criptovalute e di pagamento, colpendo non solo la Russia, ma anche Paesi terzi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni europee. Di qui la necessità di coordinare gli sforzi con i partner internazionali e la creazione di una task force per le sanzioni relative alle criptovalute.



Le misure contro il settore energetico e la flotta "ombra"



Il secondo gruppo di sanzioni riguarda il settore energetico. L'UE sta estendendo il divieto di fornitura di servizi energetici in modo che nessuna azienda europea possa aiutare la Russia a costruire, gestire o riparare le sue infrastrutture energetiche, e in particolare le sue raffinerie. Per la prima volta, questo divieto si estende anche ai servizi di fornitura di energia elettrica. Per quanto riguarda la flotta ombra russa, sono state inserite nell'elenco oltre 70 navi.



Giro di vite su visti e eventi culturali e sportivi

Il nuovo pacchetto introduce anche un divieto di visto per gli ex combattenti russi, che arriva in risposta all'escalation delle attività cinetiche non convenzionali di agenti russi in Europa, che rappr4esentano un "rischio per la sicurezza dell'Europa". Il nuovo gruppo di sanzioni prevede anche divieti ai cittadini europei di ricoprire incarichi negli organi direttivi di aziende con sede in Russia.



Per quanto riguarda lo sport e la cultura, viene introdotto un divieto per le squadre e gli atleti russi di gareggiare sotto la bandiera russa in qualsiasi evento sportivo organizzato nell'UE. Limitati anche i flussi finanziari dagli sponsor russi alle associazioni sportive e culturali con sede in Europa e introdotte restrizioni per i cittadini russi che ricoprono incarichi negli organi direttivi delle federazioni sportive con sede in Europa.





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