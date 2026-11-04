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USA, a settembre deficit commerciale si riduce leggermente a 105 miliardi di dollari

Economia, Macroeconomia
USA, a settembre deficit commerciale si riduce leggermente a 105 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti si alleggerisce leggermente il disavanzo della bilancia commerciale dei beni e servizi, attestatosi, a settembre, a 105,0 miliardi di dollari, dai 105,7 miliardi di dollari di agosto (rivisto da -105,6 miliardi).

Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il deficit di 108 miliardi stimati dagli analisti.

Le esportazioni sono cresciute a 321,5 miliardi (+1,9%), il massimo degli ultimi cinque mesi, e le importazioni hanno toccato il record di 426,6 miliardi di dollari (+1,2%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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