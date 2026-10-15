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Piazza Affari: brillante l'andamento del settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: brillante l'andamento del settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi guadagna l'1,41% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 279.684,56 punti.
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