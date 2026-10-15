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Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice del settore alimentare italiano
Performance positiva per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura precedente.
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