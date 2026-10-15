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Tonfo di Kospi e Nikkei trascinati al ribasso dalle forti vendite sui titoli legati all'AI

Balzo degli utili di TSMC

Finanza
Tonfo di Kospi e Nikkei trascinati al ribasso dalle forti vendite sui titoli legati all'AI
(Teleborsa) - Pesante ribasso per il Kopsi sudcoreano e il Nikkei giapponese, con il sell-off sui titoli del settore hardware tecnologico che è peggiorato nella giornata odierna, risentendo di preoccupazioni legate a ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e alle esigenze di finanziamento degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tra i maggiori tonfi ci sono quelli di SK Hynix e Samsung Electronics a Seul e di SoftBank e Advantest a Tokyo.

Intanto, TSMC ha annunciato un utile record per il terzo trimestre, superiore alle stime, trainato dall'incessante domanda globale di chip per l'intelligenza artificiale.

A Tokyo, forte calo del Nikkei 225 (-4,89%); sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen, che continua la giornata in forte calo del 2,65%. Variazioni negative per Hong Kong (-1,32%); come pure, depresso il mercato di Seul (-8,68%). Sale Mumbai (+1,39%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,32%.

Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano in progresso dello 0,27%. Controllato progresso per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia in salita dello 0,42%. Piccolo spunto rialzista per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,52%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,93%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,66%.
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