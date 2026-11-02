Tokyo chiude in ribasso con il tonfo di Kioxia, bene le altre Borse astiche

Gli indici cinesi registrano un rialzo

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, con l'indice Nikkei giapponese che chiude in calo, penalizzato dal crollo del produttore di chip di memoria Kioxia, dopo che le previsioni dell'azienda per il trimestre che si concluderà a dicembre hanno deluso gli investitori. Bene invece Panasonic, dopo che il produttore di elettrodomestici e prodotti industriali ha alzato le previsioni sull'utile operativo per l'intero anno, grazie anche a una domanda legata all'intelligenza artificiale superiore alle attese.



I titoli cinesi hanno registrato un rialzo in seguito alla notizia che oggi le autorità di regolamentazione finanziaria incontreranno banche e società di intermediazione per discutere misure a sostegno del mercato dei capitali, in un segnale del rinnovato impegno delle autorità nel cercare di arrestare la flessione dei mercati.



Il listino di Tokyo chiude la seduta poco sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima lo 0,33%, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa Shenzhen, che arriva all'1,67%. Poco sopra la parità Hong Kong (+0,54%); come pure, ottima la prestazione di Seul (+2,24%). In rialzo Mumbai (+1,31%); in lieve ribasso Sydney (-0,53%).



Controllato progresso per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia in salita dello 0,44%. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido +0,17%. Piccolo spunto rialzista per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,65%.

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