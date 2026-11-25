Borse asiatiche frenate dai tech. Pesante la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la seduta odierna in rosso, a causa di una nuova ondata di vendite sui titoli tecnologici, in scia alla performance del Nasdaq ed alle vendite che hanno colpito il settore dell'AI Oltreoceano. Le nuove minacce di dazi da parte di Trump contro la Cina e contro Giappone ed UE e l'incertezza sui rendimenti dei massicci investimenti in IA hanno ulteriormente frenato gli investitori, che si sono concentrati sul reddito fisso e sui cosiddetti asset rifugio.



Giornata nera per la Borsa di Tokyo , che affonda con una discesa del 2,71%; sulla stessa linea Shenzhen, che ritraccia del 3,34%.



Pessimo il mercato di Hong Kong (-1,53%); sulla stessa tendenza, in forte calo Seul (-6,13%).



In netto miglioramento Mumbai (+2,35%); con analoga direzione, in rialzo Sydney (+1,42%).



Andamento piatto per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un modesto -0,15%. Debole la giornata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un calo dello 0,26%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,65%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,6%.

Condividi

```