UniCredit, via libera dalla BCE all'acquisizione del controllo di Commerzbank

Ok al superamento della soglia del 30% e all'ulteriore aumento della propria quota senza limiti massimi

(Teleborsa) - UniCredit ha ricevuto l'autorizzazione della BCE a superare la soglia del 30% di partecipazione azionaria in Commerzbank e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi.



La decisione - riporta una nota - rappresenta una tappa fondamentale nell'acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, a conferma della valutazione positiva sulla transazione da parte della BCE e della fiducia riposta nei solidi fondamentali di UniCredit e nella sua posizione di forza all'interno del settore bancario europeo.



Il completamento dei restanti passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l'offerta su Commerzbank sono previsti verso la fine dell’anno; a quel punto UniCredit deterrà circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrà assumere il controllo della banca.

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