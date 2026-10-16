Acqua, intesa ARERA-Autorità di bacino per la resilienza idrica

(Teleborsa) - ARERA e le sette Autorità di bacino distrettuale hanno firmato un Protocollo d’intesa per collaborare sulla resilienza dei sistemi idrici di fronte al cambiamento climatico, in linea con le più recenti norme europee e con la nuova Strategia europea per la resilienza idrica. La collaborazione riguarderà diversi temi tra cui l’applicazione dell’indicatore di resilienza idrica introdotto da ARERA, il riutilizzo delle acque reflue depurate per mitigare gli effetti della siccità, l’attuazione della nuova disciplina sulle acque potabili, la gestione delle acque meteoriche nei centri urbani e la coerenza tra Piani di gestione delle acque e pianificazione del servizio idrico integrato.



"Il cambiamento climatico ci impone di potenziare le infrastrutture idriche e di costruire la capacità di adattamento dei sistemi con un approccio integrato, come chiedono anche le direttive europee. Con questo Protocollo, ARERA e le Autorità di bacino distrettuale si danno regole comuni per lavorare insieme sulle priorità condivise", ha dichiarato il presidente di ARERA, Nicola Dell’Acqua.



Il Protocollo è immediatamente operativo: a seguito della sottoscrizione si è tenuta la prima riunione del Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti di ARERA e delle Autorità di bacino distrettuale, con il compito di definire le attività e monitorarne l’attuazione.



L’intesa consolida un rapporto di collaborazione già sperimentato nell’aggiornamento dei Piani di gestione distrettuali e nella prima applicazione dell’indicatore di resilienza idrica.

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