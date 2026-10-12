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Arera, in bolletta le prime comunicazioni sulla fine del Servizio a Tutele Graduali il 31 marzo 2027

Economia
Arera, in bolletta le prime comunicazioni sulla fine del Servizio a Tutele Graduali il 31 marzo 2027
(Teleborsa) - Arera sta inviando nelle bollette dei clienti del Servizio a Tutele Graduali (Stg) le comunicazioni sulla scadenza del servizio, prevista per il 31 marzo 2027, per micro imprese, Pmi e clienti domestici non vulnerabili senza contratto sul mercato libero. Dal 1° aprile resterà solo come servizio di ultima istanza per i clienti senza venditore.

I non vulnerabili che non sceglieranno un'offerta di mercato libero passeranno automaticamente a quella proposta dal proprio venditore Stg, cioè l'offerta con la stima di spesa annua più bassa tra quelle disponibili a dicembre 2026. Il passaggio avverrà senza interruzioni né nuovo contratto, con condizioni economiche valide almeno 12 mesi e senza costi di recesso anticipato. I clienti vulnerabili passeranno invece al Servizio di Maggior Tutela.

Il calendario prevede un'informativa tra settembre e novembre 2026, la comunicazione con le condizioni dell'offerta a dicembre e un promemoria con il codice offerta tra gennaio e marzo 2027. Per confrontare le proposte è disponibile il Portale Offerte di Arera, gratuito e indipendente.

(Foto: photoiron - stock.adobe.com)
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