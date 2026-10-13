Autorità europee di vigilanza, definite priorità per 2027: focus su resilienza digitale e finanza sostenibile

(Teleborsa) - Il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA - le ESA) ha pubblicato il proprio programma di lavoro annuale per il 2027, definendo le priorità per affrontare i rischi intersettoriali e rafforzare il coordinamento nel settore finanziario dell'Unione europea.



Nel 2027, il Comitato congiunto si concentrerà su aree in cui la cooperazione tra le tre ESA è fondamentale per sostenere la stabilità finanziaria, la tutela dei consumatori e un'efficace vigilanza. Tra le priorità chiave ci sono la resilienza operativa digitale, l'innovazione tecnologica, la finanza sostenibile, la cartolarizzazione e il monitoraggio dei rischi intersettoriali.



Nell'ambito del regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), le ESA proseguiranno le attività di vigilanza relative ai fornitori terzi critici di servizi ICT e lavoreranno per rafforzare la preparazione del settore finanziario alle minacce informatiche. Il Comitato congiunto valuterà inoltre le implicazioni degli sviluppi tecnologici, compreso il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale e di altre innovazioni digitali.



La tutela dei consumatori rimarrà una priorità centrale. Le ESA proseguiranno il loro lavoro congiunto su questioni che interessano i consumatori retail, aiutandoli a prendere decisioni finanziarie informate e promuovendo la fiducia nei mercati finanziari dell'UE.



In materia di finanza sostenibile, il Comitato congiunto continuerà a sostenere l'applicazione coerente del quadro normativo dell'UE sulla sostenibilità in tutti i settori.



(Foto: ESMA)

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