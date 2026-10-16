Acquisto per Logista

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Vigoroso rialzo per il distributore logistico spagnolo , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,60%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 36,78 Euro, con stop loss posto a quota 35,31 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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