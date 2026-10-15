International E-Waste Day: Logista presenta T-Collect alla tavola rotonda di Erion WEEE

Oltre 30.000 tabaccherie aderenti e più di 100 tonnellate di piccoli RAEE raccolti

(Teleborsa) - La raccolta dei piccoli RAEE rappresenta ancora una delle principali sfide dell'economia circolare in Italia. In questo contesto si inserisce l'esperienza di T-COLLECT, il progetto promosso da Logista e presentato nell'ambito dell’International E-Waste Day all’evento di Erion WEEE "La raccolta dei piccoli RAEE non funziona. Che fare?".



Nel corso dell’incontro, Logista ha condiviso i risultati raggiunti dall’iniziativa, sviluppata nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Federazione Italiana Tabaccai e il Centro di Coordinamento RAEE, con l’obiettivo di facilitare il corretto smaltimento delle sigarette elettroniche esauste attraverso la rete capillare dei tabaccai, facilmente accessibile ai cittadini. Avviato su scala nazionale nel 2024, il progetto T-COLLECT coinvolge oggi oltre 30.000 tabaccherie distribuite in tutta Italia e ha consentito di raccogliere più di 100 tonnellate di dispositivi elettronici esausti. Il modello integra il ritiro dei dispositivi nei passaggi distributivi già esistenti, secondo un approccio di logistica inversa, per poi assicurare l’avvio alla filiera autorizzata per il trattamento e il recupero dei materiali. La gestione centralizzata del processo consente inoltre di garantire piena tracciabilità, semplificando gli adempimenti a carico dei singoli punti vendita.



Uno dei punti di forza del progetto è l’applicazione dello schema "uno contro zero", che permette ai consumatori di conferire gratuitamente le e-cig esauste presso le tabaccherie aderenti, senza alcun obbligo di acquistare un nuovo prodotto. Una soluzione semplice e immediata che amplia i punti di raccolta disponibili e favorisce l’adozione di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti elettronici.



Per rafforzare la conoscenza dell’iniziativa e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento dei dispositivi giunti a fine vita, Logista ha lanciato la campagna "Getta Giusto", che punta a trasformare un gesto quotidiano in un’azione concreta a favore dell’ambiente, valorizzando il ruolo delle tabaccherie come presidi di prossimità per la raccolta dei piccoli RAEE. Anche la box di raccolta è stata riprogettata per migliorarne visibilità, riconoscibilità e facilità d’uso. L'iniziativa è supportata da un piano di comunicazione integrato che coinvolge media nazionali, testate di settore, canali digitali e attività di advertising online, con l'obiettivo di aumentare la notorietà del progetto e facilitare l'individuazione dei punti di raccolta. I punti vendita aderenti a T-COLLECT sono consultabili attraverso la mappa interattiva disponibile sul sito logista.it/t-collect e tramite l’App Logista per te.

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