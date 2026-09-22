Compagnia dei Caraibi, delisting a seguito dell'OPA di Tandem

(Teleborsa) - Tandem ha dato corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, relativa a 1.163.407 azioni residue di Compagnia dei Caraibi Società Benefit, pari all'8,036% del capitale sociale, al termine dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulla società.



L'Offerente ha comunicato l'avvenuto deposito della somma complessiva di 465.362,80 euro su un conto intestato a Banca Akros, destinata al pagamento del corrispettivo di 0,40 euro per azione agli azionisti titolari delle azioni residue. Da oggi ha efficacia il trasferimento delle azioni residue in favore di Tandem, con conseguente annotazione sul libro soci.



Con provvedimento del 15 settembre 2026, Borsa Italiana ha disposto la revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni di Compagnia dei Caraibi (ISIN: IT0005453235), a decorrere da oggi.

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