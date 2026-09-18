OPA Pininfarina, l'offerente sale all'80,7% del capitale con acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina, l'offerente ha reso noto di aver acquistato 380.422 azioni sul mercato nella giornata odierna. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 1 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.
A seguito degli acquisti effettuati oggi, l'offerente risulta titolare di complessive 63.463.834 azioni, rappresentative del 80,667% del capitale sociale.
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