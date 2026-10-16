Milano 10:40
49.828 +0,87%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 10:40
10.838 -0,02%
Francoforte 10:40
25.628 +0,97%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un -0,06%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8443. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8466 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8432.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```