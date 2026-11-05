Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,05%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8332 con prima area di resistenza vista a 0,8345. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8326.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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