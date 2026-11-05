Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,05%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8332 con prima area di resistenza vista a 0,8345. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8326.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)