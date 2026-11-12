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Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,18%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8368. Supporto stimato a 0,8342. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8394.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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