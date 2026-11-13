Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,02%.

Le implicazioni tecniche complessive dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 0,834. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 0,8366. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 0,8329.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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