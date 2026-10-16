Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Giornata poco mossa per il derivato italiano, che chiude la giornata del 15 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 48.970 con tetto rappresentato dall'area 49.555. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48.775.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)