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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per il derivato italiano, che ha terminato gli scambi in aumento a 50.345.

Lo scenario tecnico del Future sul FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 49.750 con area di resistenza individuata a quota 51.320. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 49.150.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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