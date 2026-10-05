Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Seduta in frazionale rialzo per il derivato italiano, che ha terminato gli scambi in aumento a 50.345.
Lo scenario tecnico del Future sul FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 49.750 con area di resistenza individuata a quota 51.320. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 49.150.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)