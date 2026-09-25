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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

La giornata del 24 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il derivato italiano, che ha terminato in calo a 51.415.

Lo scenario tecnico del Future sul FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 51.030 con area di resistenza individuata a quota 52.010. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 50.650.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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