Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
La giornata del 24 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il derivato italiano, che ha terminato in calo a 51.415.
Lo scenario tecnico del Future sul FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 51.030 con area di resistenza individuata a quota 52.010. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 50.650.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)