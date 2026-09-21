Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Seduta molto negativa per il derivato italiano, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,21%.
Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 50.860 con tetto rappresentato dall'area 52.020. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50.470.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)