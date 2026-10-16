Milano 10:41
49.858 +0,93%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 10:41
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Francoforte 10:41
25.639 +1,01%

Analisi Tecnica: indice DAX del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Seduta moderatamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo a 25.382,6.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.185,7. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.481,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25.776,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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