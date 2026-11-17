Titoli di Stato italiani, vita media scende a 6,87 anni. In scadenza 375 miliardi nei prossimi 12 mesi

BTP al 69,8% dello stock

(Teleborsa) - Al 31 ottobre 2026 i titoli di Stato italiani in circolazione hanno raggiunto i 2.741,2 miliardi di euro, in aumento di circa 35,6 miliardi rispetto alla fine di settembre, mentre la vita media del debito è scesa a 6,87 anni dai 6,96 del mese precedente. I dati sono stati diffusi dal Dipartimento del Tesoro del MEF.



Per quanto riguarda la composizione dello stock, i BTP restano la componente dominante con il 69,77% del totale. Al secondo posto si collocano i BTP€i, indicizzati all'inflazione europea, con l'8,06%, seguiti dai BOT con il 5,26%, dai CCTeu con il 4,84% e dai BTP Valore con il 4,72% (di cui lo 0,54% relativo ai BTP Più e lo 0,17% ai BTP Valore Insieme). Chiudono la classifica i BTP Green con il 2,67%, gli altri programmi di emissione (Global Bond e Medium-Term Note) con l'1,88%, il BTP Italia con l'1,73%, i BTP Futura con lo 0,75% e i BTP Italia Sì con lo 0,32%. Rispetto a settembre spicca la crescita dei BTP Valore, saliti dal 4,16% al 4,72% dello stock.



Quanto al rifinanziamento, nei prossimi 12 mesi, da novembre 2026 a ottobre 2027, giungeranno a scadenza titoli per 375,5 miliardi di euro, pari a circa il 13,7% dello stock complessivo. La quota maggiore riguarda i BTP, con 222,9 miliardi (circa il 59% del totale), seguiti dai BOT per 144,2 miliardi, che corrispondono all'intero ammontare di titoli a breve oggi in circolazione. Completano il quadro 6,7 miliardi di BTP Italia, in scadenza a ottobre 2027, e 1,7 miliardi di altre emissioni (Global Bond e Medium-Term Note). Nel periodo considerato non arrivano a scadenza né BTP€i né CCTeu. Restano escluse dal calcolo le tranche REPO, pari a 5 miliardi.



Il profilo dei rimborsi resta disomogeneo. Il picco si registrerà a giugno 2027, con 45,6 miliardi in scadenza, di cui 37,1 miliardi di BTP. Seguono agosto 2027 con 44 miliardi e febbraio 2027 con 43,8 miliardi. Nel complesso questi tre mesi assorbono 133,4 miliardi, circa il 35,5% delle scadenze dell'anno. Il mese più leggero sarà invece maggio 2027 (10,1 miliardi), seguito da marzo 2027 (17,7 miliardi, interamente BOT) e luglio 2027 (22,9 miliardi).

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