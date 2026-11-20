Tesoro, il 25 novembre all'asta BTP Short Term e BTP€i per 3,5 miliardi

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica il 25 novembre andranno all'asta BTP Short Term e BTP€i per massimi 3,5 miliardi di euro.



Nel dettaglio, si tratta della settima tranche del BTP Short Term per 1,5 - 2 miliardi con scadenza 30 ottobre 2028 e cedola annua del 3,00%; 500-750 milioni della 19-esima tranche del BTP€i 5 Anni con scadenza 15 agosto 2031 e rendimento del 1,1%; la 14-esima tranche del BTP€i 15 Anni per 500-750 milioni, con scadenza 15 maggio 2039 e cedola del 2,40%.



La data di regolamento è fissata per il 27 novembre.







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