Unicredit, da oggi nuova obbligazione retail su MOT e Bond-X-EuroTLX di Borsa Italiana

Interesse annuo lordo dell’8% nel primo anno e, successivamente, cedole "Range Accrual" fino all'8% commisurate al numero di giorni in cui l'indice SOITA10Y si manterrà tra 0% e 5%

(Teleborsa) - UniCredit presenta oggi una nuova obbligazione retail direttamente negoziabile sul mercato MOT e su Bond-X – EuroTLX di Borsa Italiana.



La nuova emissione ha una durata di 10 anni, con scadenza 11 novembre 2036, e prevede il pagamento, per il primo anno di

vita dell’obbligazione, di una cedola fissa annua lorda pari all’8%.



Dal secondo anno e fino alla scadenza, l’obbligazione riconoscerà una cedola annua lorda variabile fino a un massimo dell’8% calcolata in funzione del numero di giorni in cui il valore dell’indice di riferimento Solactive BTP 10Y Annual Compounded Yield Index (SOITA10Y) sarà compreso tra lo 0% e il 5%. Per ciascun giorno in cui tale condizione sarà soddisfatta matura una quota giornaliera della cedola massima prevista per il relativo periodo.



Diversamente da altri prodotti comparabili (sia certificati che obbligazioni) presenti sul mercato che prevedono una facoltà di rimborso anticipato a favore dell’emittente, questa emissione non prevede la possibilità di rimborso anticipato da parte dell’emittente.



Il rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale.



Il codice ISIN è IT0005744666 e il valore nominale nonché l’investimento minimo sono pari a 1.000 euro. UniCredit agirà in qualità di liquidity contributor, favorendo la negoziabilità dell’obbligazione sul mercato secondario. Sarà quindi possibile vendere l’obbligazione prima della naturale scadenza al prezzo disponibile sul mercato al momento della vendita.



Questa iniziativa si inserisce all'interno della strategia complessiva di UniCredit, che punta a essere un emittente one-stop shop, offrendo agli investitori italiani un'ampia gamma di soluzioni finanziarie, dai prodotti più dinamici e rischiosi, come i prodotti a leva, fino alle obbligazioni, rispondendo quindi alle diverse esigenze degli investitori. In questo momento è possibile trovare sui mercati di Borsa Italiana oltre 7.000 diversi prodotti, negoziabili sul mercato secondario da parte di investitori individuali, consulenti finanziari e gestori.





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