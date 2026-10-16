GOLD del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Seduta decisamente positiva per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo dell'1,59%.
La situazione di medio periodo dell'oro resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4.208,3. Supporto visto a quota 4.119,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4.297,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)