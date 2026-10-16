Milano 14:15
49.764 +0,74%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 14:15
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Francoforte 14:14
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Petrolio a 96,97 dollari alle 11:30

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Petrolio a 96,97 dollari alle 11:30
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