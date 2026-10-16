Recordati: CVC acquista l’0,66% del capitale a 53 euro per azione nell'ambito dell’OPA di Respighi BidCo

(Teleborsa) - In relazione all’offerta pubblica di acquisto (OPA
) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (l’Offerente), avente a oggetto le azioni di Recordati
(l’Emittente), l’Offerente rende noto che, in data odierna, CVC Capital Partners, persona che agisce di concerto con l’Offerente, ha sottoscritto con una società di gestione internazionale un contratto di compravendita, avente a oggetto l’acquisto, da parte dell’Investitore CVC, di complessive n. 1.372.657 azioni di Recordati di titolarità di alcuni veicoli gestiti dalla suddetta
società di gestione internazionale (i “Venditori”), rappresentative dello 0,66% circa del capitale sociale dell’Emittente.
Il prezzo pattuito per l’acquisto della Partecipazione, si legge in una nota, ai sensi del Contratto di Compravendita è pari a Euro 53,00 per azione, corrispondente al corrispettivo dell’Offerta (come incrementato a seguito del comunicato dell’Offerente del 6 ottobre 2026), e, quindi, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 72.750.821,00.
È previsto che il perfezionamento della cessione della Partecipazione da parte dei Venditori a favore dell’Investitore CVC, a seguito del quale verrà fornita informativa secondo le modalità di legge, avvenga al più tardi entro il 20 ottobre 2026.
Pertanto, ad esito del perfezionamento dell’acquisto della Partecipazione, tenuto conto della partecipazione complessiva detenuta alla data odierna dall’Investitore CVC, l’Investitore CVC (persona che agisce di concerto con l’Offerente) risulterà complessivamente titolare di una partecipazione aggregata rappresentata da: una partecipazione in azioni costituita da n. 8.708.239 azioni di Recordati, rappresentative del 4,16% circa del capitale sociale dell’Emittente, e una partecipazione in strumenti finanziari costituita dalla posizione lunga assunta dall’Investitore CVC ai sensi del contratto derivato di TRS sottoscritto in data 19 giugno 2026 come da ultimo modificato e integrato in data 6 ottobre 2026, avente come sottostante massime n. 10.250.000 azioni di Recordati, rappresentative del 4,90% circa del capitale sociale dell’Emittente.
La società ricorda, inoltre, che alla data del presente comunicato: Black Mountain S.à r.l. (persona che agisce di concerto con l’Offerente) risulta complessivamente titolare di n. 6.800.946 azioni di Recordati, rappresentative del 3,25% circa del capitale sociale dell’Emittente; e Rossini S.à r.l. (persona che agisce di concerto con l’Offerente) risulta complessivamente titolare di n. 97.912.463 azioni di Recordati,
rappresentative del 46,82% circa del capitale sociale dell’Emittente, che sono state portate in adesione all’Offerta prima della data odierna.