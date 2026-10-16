Schneider Electric in calo a Parigi nonostante ricavi in progresso e rialzo della guidance

Crescita delle vendite più rapida degli ultimi cinque anni

(Teleborsa) - Schneider Electric cede l'1,5% alla Borsa di Parigi nonostante abbia riportato una crescita delle vendite più rapida degli ultimi cinque anni e rivisto al rialzo le proprie previsioni per la seconda volta quest'anno, grazie alla forte domanda di data center.



Nel dettaglio, nel terzo trimestre i ricavi sono aumentati del 17,9% a livello reported e del 16,9% su base organica a 11,5 miliardi di euro, esprimendo il maggiore incremento dal 2021 e superiore persino alle previsioni più ottimistiche, grazie alla crescita a tripla cifra della domanda di data center, inclusi sistemi prefabbricati, sistemi di alimentazione di emergenza e apparecchiature di raffreddamento.



Migliorano le attese

Il produttore francese di apparecchiature elettriche prevede ora una crescita organica del fatturato tra il 12% e il 14% quest'anno, rispetto alla precedente previsione di una crescita tra il 10% e il 13%. Ha inoltre rivisto al rialzo la guidance sull'EBITA rettificato atteso in progresso tra il 18% e il 21% su base organica.



Il commento dell'AD

Olivier Blum ha affermato: "Nel terzo trimestre abbiamo registrato ricavi trimestrali record pari a 11,5 miliardi di euro, con una crescita organica del 17%, a dimostrazione della forza della nostra proposta di valore nei diversi mercati finali e aree geografiche. Il segmento Energy Management ha ottenuto una crescita eccezionale, mentre l'Industrial Automation ha mantenuto un solido slancio. Come previsto, il settore dei data center si è confermato un motore di crescita fondamentale: continuiamo a smaltire il portafoglio ordini, che nel trimestre ha visto una crescita della domanda a tripla cifra, offrendo una maggiore visibilità per il 2027 e il 2028. Più in generale, la domanda si è mantenuta solida in tutti e quattro i mercati finali, portando il portafoglio ordini a un nuovo livello record alla fine del trimestre".

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