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Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Seduta positiva per il gruppo industriale francese, che avanza bene del 2,44%.
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