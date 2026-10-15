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Parigi: calo per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Schneider Electric
Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 3,78%.
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