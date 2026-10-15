Milano
16:14
49.197
-1,12%
Nasdaq
16:14
29.582
-1,23%
Dow Jones
16:14
51.903
+0,55%
Londra
16:14
10.807
+0,77%
Francoforte
16:14
25.239
-0,23%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 16.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: calo per Schneider Electric
Parigi: calo per Schneider Electric
Migliori e peggiori
,
In breve
15 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in ribasso per il
gruppo industriale francese
, che mostra un decremento del 3,78%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric
Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric
Parigi: giornata depressa per Schneider Electric
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Titoli e Indici
Schneider Electric
-3,97%
Altre notizie
Parigi: vendite diffuse su Schneider Electric
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric
Parigi: giornata depressa per Schneider Electric
Parigi: balza in avanti Schneider Electric
Male Schneider Electric sul mercato azionario di Parigi
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto