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Parigi: giornata depressa per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Schneider Electric
Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 2,97%.
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