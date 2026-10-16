TTG e InOut 2026: a Rimini cresce l’internazionalità, +11% di espositori esteri e +8% di area espositiva internazionale

(Teleborsa) - Il futuro del turismo passa dalla capacità di coniugare innovazione e valore delle relazioni. È quanto emerso dalla 63ª edizione di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, le manifestazioni di Italian Exhibition Group (IEG) concluse oggi alla Fiera di Rimini, che si confermano il principale marketplace del turismo mondiale e dell’hospitality, leader nel Mediterraneo. Una piattaforma capace di riunire destinazioni internazionali, italiane e l’intera filiera dell’accoglienza, dal viaggio alla ricettività, fino ai servizi e al design. Un ruolo sempre più riconosciuto anche dalle Regioni italiane, protagoniste a Rimini non solo della promozione delle destinazioni, ma del confronto istituzionale sulle strategie turistiche. Tre giornate all’insegna di Exist, il tema di questa edizione, realizzate con la collaborazione dei partner istituzionali MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ed ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.



A crescere è soprattutto la dimensione internazionale della manifestazione: +8% per l’area espositiva estera e +11% per gli espositori. Numeri che rafforzano il ruolo di Rimini come punto d’incontro tra il mercato turistico italiano e quello mondiale. Sul fronte del business, 2.800 brand espositori, oltre 1.000 buyer e 15mila incontri d’affari, affiancati dai Meet&Match, gli speed date tra operatori.



Le fiere si confermano un osservatorio privilegiato sul turismo che cambia, con ricerche e analisi presentate in anteprima da ISNART, Nexi e Politecnico di Milano, accanto alla survey dedicata alla Zero Click Economy, l’Osservatorio Confturismo-FWG e il Rapporto sul Turismo Italiano. A fotografare le scelte dei buyer è TTG Monitor, l’indagine condotta tra gli operatori della manifestazione: il 46,6% degli intervistati prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale per personalizzare le proposte di viaggio e il 43,4% per la vendita diretta, ma la tecnologia non sostituisce il fattore umano: consulenza e fiducia restano decisive, soprattutto nella gestione degli imprevisti. L’Italia guida le destinazioni più richieste (21,9%), seguita dalle capitali europee (12,8%) e dal Giappone (9,6%). Cresce l’interesse per il turismo esperienziale, il benessere, il lusso e lo slow travel, mentre il budget più frequentemente indicato per la vacanza principale è compreso tra 3.000 e 5.000 euro a persona (36,6%).



Non basta più offrire un posto di lavoro: le nuove generazioni chiedono percorsi chiari, formazione, autonomia e un equilibrio tra professione e vita privata. È uno dei messaggi emersi nel confronto tra studenti, imprese e responsabili delle risorse umane organizzato da Confindustria Alberghi. Il valore delle persone ha trovato espressione anche nei TTG Star Award 2026, assegnati sulla base di oltre 6mila voti dei lettori di TTG Italia. Riconoscimenti a Gaetano Intrieri, Marcello Mangia, Kyriaki Boulasidou e Francesco Vitali, mentre il premio speciale ad Alex Toselli, presidente di Albergo Etico, ha valorizzato un modello di ospitalità inclusiva che ha coinvolto finora 375 persone con disabilità in percorsi di inserimento lavorativo.



InOut | The Hospitality Community ha portato al centro del dibattito un'ospitalità sempre più attenta alla progettazione, alla sostenibilità e all'accessibilità. Tra le iniziative, Thinking Box è uscito dal suo spazio tradizionale per entrare direttamente nei padiglioni con architetti e progettisti in visita agli stand delle aziende; la mostra Sustainable & Inclusive Hospitality Design ha presentato soluzioni per spazi capaci di accogliere esigenze differenti. Spazio anche alle sfide dell'ospitalità all'aria aperta con FAITA Agorà e al confronto sul turismo balneare, che ha registrato nell'estate 2026 una crescita delle presenze del 2% e dei turisti stranieri del 6%, secondo i dati presentati dal Sindacato Italiano Balneari. Il progetto degli spazi e la qualità dell'accoglienza sono stati protagonisti anche dei riconoscimenti di InOut. La terza edizione degli ADI InOut Hospitality Design Award, realizzata con ADI – Associazione per il Disegno Industriale, ha valorizzato prodotti e progetti capaci di innovare il settore dell'ospitalità.



Premiati Culligan Italy per il sistema di purificazione dell’acqua Purity, NodoItalia per il divano outdoor ZIP 2026 reinterpretato da Antonio Marras e Jacuzzi per la minipiscina Lodge+ S. Menzione speciale a Ponzi porte scorrevoli per TOS T.T. Sul fronte balneare, il concorso Best Beach 2026 di Mondo Balneare ha incoronato Aloha Beach di Follonica vincitore assoluto e Best Italian Beach. A Sangita Apulia di Bisceglie il premio Best Beach Design, mentre Lido Pantarei di Torre Mileto si è aggiudicato il Best Beach Bar.



L'attenzione dell'industria turistica si sposta ora su Firenze, dove dal 27 al 29 ottobre 2026 debutterà Aura – The Luxury Travel Event, il nuovo appuntamento IEG dedicato al turismo d'alta gamma.



TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community danno appuntamento agli operatori alla Fiera di Rimini dal 13 al 15 ottobre 2027.

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