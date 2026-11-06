Eventi e scadenze del 6 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 06/11/2026

Appuntamenti:

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

EICMA 2026 - Esposizione internazionale delle due ruote - Milano, Rho-Fiera - 83ª edizione dell'esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l'intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell'industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale (da martedì 03/11/2026 a domenica 08/11/2026)

SFIM - Starting Finance Investment Meeting Milano 2026 - Milano, Superstudio Village - Incontro dedicato dedicato all'educazione economico-finanziaria per i giovani. Focus sul mondo degli investimenti e dei mercati finanziari, attraverso panel, interviste, sessioni di trading e workshop formativi. Tra gli ospiti, Elsa Fornero (Professoressa Onoraria di Economia nell'Università degli Studi di Torino), Alessandro Benetton (Presidente Edizione e Mundys), Carlo Cottarelli (Direttore PESES), Alessandro Daffina (Chairman di Rothschild & Co Italia), Luigi Conte (Presidente ANASF), Marco Scioli (Founder & CEO di Starting Finance), Guido Brera (Presidente BeWater), e Luca Ferrari (Co-founder & CEO di Bending Spoons) (da giovedì 05/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

Rating sovrano - Germania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Polonia - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Grecia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

09:00 - Open Innovation Summit 2026 - Torino, OGR - Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, con Radio 24, e Zest, dal titolo "Human AI - Dall'Intelligenza Artificiale all'umanoide". Il confronto sarà dedicato all'impatto socio-economico dell'IA, alla cybersecurity, al futuro dell'industria e delle città e al ruolo di venture capital e competenze. Tra gli interventi, il Ministro Adolfo Urso, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, l'AD di Zest Marco Gay, il Presidente di Zest Marco Giovannini, l'AD e DG di SIMEST Regina Corradini D'Arienzo, il Rettore della LUISS Paolo Boccardelli e l'AD di Tinexta Pier Andrea Chevallard

09:00 - Glocal Economic Forum - Viterbo, Teatro San Leonardo - 1ª edizione del Forum promosso da CISL Lazio, dal titolo "Dove va l'umanità. Le Transizioni Economiche e delle Persone, dal Glocal Regionale all'Europa". Il confronto sarà dedicato alle trasformazioni demografiche, all'impatto dell'IA sul lavoro e alla transizione ambientale, dai territori all'Europa. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e il Segretario Generale della CISL Daniela Fumarola

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Ortigia, Teatro Massimo di Siracusa - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'assemblea pubblica del centenario di Confindustria Siracusa. Previsto punto stampa prima dell'intervento

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Banca MPS - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2026 con il CEO, Luigi Lovaglio - ore 9.00

Banca Profilo - CDA: Esame dei risultati del terzo trimestre 2026

Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 settembre 2026 - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Daimler Truck Holding - Risultati di periodo: Q3 2026

FAE Technology - Assemblea: Sede straordinaria: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega quinquennale per aumentare il capitale sociale fino a 15 milioni di euro, con o senza diritto di opzione, previa revoca parziale della precedente delega del 27 ottobre 2023 - ore 11.00 - prima convocazione

Finanza.tech - Assemblea: Sede ordinaria e straordinaria: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale in sostituzione dei sindaci dimissionari; Variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica dell’articolo dello Statuto sociale - prima convocazione

Moderna - Risultati di periodo

Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026

Piaggio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Riba Mundo Tecnología - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SVAS Biosana - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tesmec - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Viasat - Risultati di periodo

YOLO Group - Assemblea: Aumento del capitale sociale in opzione fino a un massimo di 2 milioni di euro e delega ad aumentare ulteriormente il capitale sociale - seconda convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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