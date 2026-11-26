IEG, IBE-Intermobility Future Ways 2026: forte aumento di visitatori e operatori internazionali + 30%

Innovazione, IA e digitalizzazione guidano il futuro dei trasporti

(Teleborsa) - Termina oggi alla Fiera di Rimini la 12a edizione di IBE Intermobiltity Future Ways, l’appuntamento di riferimento di Italian Exhibition Group (IEG) per tutto il mondo del trasporto collettivo e delle filiere industriali connesse. Significativa la crescita di visitatori e operatori internazionali: +30%.



IBE si conferma come marketplace di riferimento



IBE 2026 si è contraddistinta per la forte risposta dei costruttori della filiera del bus e per l’internazionalizzazione della manifestazione: 139 brand espositori con una crescita del 60% anno su anno degli esteri che hanno presentato le novità con diverse propulsioni (elettrico in testa) su una superficie espositiva di 36.000 metri quadri. 13 sono stati gli autobus sottoposti ai test drive e oltre 300 le persone che hanno effettuato almeno un test drive nelle tre giornate. Seguiti e apprezzati i 40 convegni ed eventi di networking che hanno visto la partecipazione di 120 relatori, animando i tre giorni di IBE.



Il Ventaglio della Mobilità condivisa è un ecosistema economico



Uno dei temi forti scaturito dal Rapporto Future Ways 2026 sviluppato grazie alla partnership con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile è quello della Mobilità condivisa come vero e proprio settore economico, consapevole di rappresentare una nuova economia diretta e indotta. Si tratta di 20 servizi (dalle ferrovie al TPL, dai taxi alla sharing mobility, dagli sviluppatori di app ai produttori di colonnine di ricarica, con il bus al centro) ancora frammentati, da integrare e portare a sistema: un processo che IBE intende favorire come volano per liberare nuovo valore.



Intermobilità: la trasformazione è in atto e non si ferma



Il 2026 è stato un anno di forte sviluppo per il bus. I dati Anfia per i primi 10 mesi dell’anno lo confermano: 5688 immatricolazioni pari al +28,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma il trend della mobilità condivisa è destinato a esplodere. Oggi siamo ancora in una fase di passaggio, ma IBE ha colto per tempo i segnali della transizione verso l’intermobilità, includendola addirittura nel proprio brand.



Le nuove competenze emergenti

La transizione verso la mobilità elettrica sta trasformando il mercato del lavoro, generando nuove professionalità nella guida, nella produzione, nella manutenzione e nella pianificazione dei servizi. Tra queste, il Mobility Manager è destinato ad assumere un ruolo sempre più strategico come figura di raccordo tra imprese, welfare aziendale e istituzioni, a supporto della transizione sostenibile.



La digitalizzazione nel TPL



Nel corso dei tre giorni di lavori è stato affrontato anche il tema del ruolo della digitalizzazione nella gestione del TPL grazie all’affermazione di nuove figure di analisti capaci di leggere e interpretare grandi masse di dati raccolti nell’interazione tra bus, infrastrutture e reti di tlc, utili a formulare indicazioni di policy (per agevolare lo shift modale), consulenza all’industria e proposte sul livello del servizio in grado di cogliere la domanda di nuova mobilità (es. abbonamenti TPL integrati con sharing mobility).



A questo proposito la Regione Emilia-Romagna si distingue per innovazione, flessibilità, efficienza: in particolare è stato ricordata Tper come esempio di eccellenza nella gestione di un proprio servizio di sharing con auto, scooter e bike, come strumento per decongestionare i territori e fornire un’alternativa concreta all'auto privata.



Gli espositori e partner dell’edizione 2026



Tra i principali costruttori della 12° edizione: Daimler Buses, IVECO BUS, MAN, Scania, Irizar, Volvo Buses, Isuzu Bus, King Long, Otokar, VDL Bus Group, Temsa, BMC, Menarini, Rampini, Yutong e Alfabus.



Sul fronte tecnologico figurano Freenow by Lyft, Voi Technology, Lyft Urban Solutions, Shotl, Ingeteam, Zucchetti, IVU Traffic Technologies e PTV Group, Tra gli operatori della mobilità RFI, Trenitalia, Nordcom, Tper e Lime.



I Premi assegnati



Nel corso di IBE 2026 sono stati proclamati i vincitori della seconda edizione del Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione, dedicato alle eccellenze italiane e internazionali nel campo dell’innovazione sostenibile. Diviso in due categorie, il riconoscimento ha premiato i progetti più innovativi delle aziende espositrici: Milani Electrical Solutions, Flowy, REDAS engineering, Pysae, Fleequide le start-up presenti nell’Innovation District, ovvero:BusRapido, Movibell, SC EN SRL, Ncm Srl, Wego.



Per la prima volta in Italia è stato assegnato il Bus of the Year Award 2027 – Intercity Edition, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'industria europea del trasporto collettivo. Una giuria di giornalisti stranieri in rappresentanza di 26 Paesi europei ha decretato il vincitore: MAN Lion's City E LE.





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